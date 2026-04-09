Event Bersejarah di Bali, Kemala Run 2026 Satukan Sport, Tourism, dan Charity

jpnn.com, DENPASAR - Kemala Run 2026 menjadi momen bersejarah dalam penyelenggaraan event nasional, dengan menghadirkan perpaduan antara olahraga, pariwisata, dan aksi kemanusiaan dalam satu panggung besar. Digelar pada 19 April 2026 di Bali United Training Center, ajang ini mengusung tema “Charity for Indonesia” sebagai wujud nyata kepedulian terhadap sesama.

Kegiatan ini digagas dan mendapat dorongan kuat dari Ketua Umum Bhayangkari Juliati Listyo Sigit Prabowo yang berperan strategis dalam menginisiasi Kemala Run sebagai gerakan sosial berskala nasional.

Dia menempatkan nilai kemanusiaan sebagai ruh utama kegiatan, dengan memastikan setiap partisipasi peserta memberikan dampak langsung bagi korban bencana di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, Ketua Panitia Deny Agus Suryonugroho memiliki peran penting dalam memastikan kesiapan teknis dan operasional kegiatan berjalan optimal.

Mulai dari koordinasi lintas sektor, pengelolaan peserta, hingga pelaksanaan program charity, seluruh aspek dikawal secara terstruktur guna menjamin kesuksesan acara.

Kegiatan yang digelar oleh Yayasan Kemala Bhayangkari bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia itu tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga platform kolaboratif untuk menggalang solidaritas publik.

Dengan melibatkan sekitar 10.000 peserta dari dalam dan luar negeri, konsep charity run menjadikan setiap langkah pelari sebagai kontribusi nyata dalam pengumpulan donasi kemanusiaan.

Selain itu, penyelenggaraan di Bali turut mendorong promosi pariwisata serta pemberdayaan UMKM lokal binaan Yayasan Kemala Bhayangkari.