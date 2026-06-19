Evermos dan ILO Berikan Pelatihan Kewirausahaan bagi Kelompok Rentan

jpnn.com, BANDUNG - Evermos, platform reseller yang berlokasi di Bandung, Jawa, Barat, melihat besarnya potensi kelompok rentan untuk dapat berdaya secara ekonomi melalui bisnis digital.

"Kami melihat bisnis digital bisa menjadi jembatan untuk mengurangi hambatan akses ekonomi bagi penyandang disabilitas dan pekerja migran purna. Tanpa modal besar, tanpa perlu ada lokasi fisik, bisa pakai handphone saja. Model usaha ini membuka kesempatan bagi mereka untuk membangun sumber penghasilan yang mandiri dan berkelanjutan," kata Chief of Sustainability Evermos Iqbal Musilimin.

Melihat hal itu, Evermos berkolaborasi dengan International Labour Organization (ILO) memberikan pelatihan bagi kelompok rentan untuk membangun UMKM.

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Evermos menyediakan ekosistem bisnis digital mulai dari platform reseller, produk halal terkurasi, hingga pelatihan dan pendampingan usaha.

Sementara itu, ILO membawa kerangka kerja layak (decent work) serta modul literasi keuangan yang mendukung peserta memulai bisnis digital yang sehat secara finansial.

Sejak 2023, lebih dari 230 penerima manfaat telah merasakan dampaknya di berbagai kota. Pada Maret 2026, Evermos dan ILO bersama Migrant Worker Resource Centre (MRC) memberikan pelatihan kewirausahaan digital bagi pekerja migran di Cirebon, Jawa Barat.

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Program serupa juga dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang melibatkan penyandang disabilitas dari berbagai kelompok seperti BPKK Kementerian Ketenagakerjaan, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWD)I) Sleman, dan Pusat Pemberdayaan Disabilitas Mitra Sejahtera(PPDMS) Gunungkidul.

Selama pelatihan berlangsung, peserta dipandu untuk langsung mencoba memilith produk jual melalui aplikasi Evermos, menerapkan teknik pemasaran digital dan menguatkan pola pikir berwirausaha agar penghasilan masa kerja tumbuh menjadi aset produktif jangka panjang.