Lifestyle - Perempuan

Evermos Rayakan 7 Tahun dengan Aksi Sosial dan Peduli Lingkungan

Senin, 10 November 2025 – 18:11 WIB
Evermos Rayakan 7 Tahun dengan Aksi Sosial dan Peduli Lingkungan
Evermos rayakan ulang tahun ke-7 dengan kampanye #AdaUntukIbu yang dorong pemberdayaan ibu dan peduli lingkungan. Foto: Evermos

jpnn.com, JAKARTA - Platform connected commerce, Evermos merayakan hari jadinya yang ke-7, dengan menghadirkan serangkaian kegiatan bertema besar #AdaUntukIbu.

Melalui kampanye ini, Evermos berupaya memberdayakan para ibu dengan pelatihan berjualan online serta workshop pengolahan limbah rumah tangga menjadi produk bernilai ekonomi.

Tujuannya, agar para ibu dapat memperoleh penghasilan tambahan sekaligus mendukung gaya hidup ramah lingkungan.

Sebagai penutup perayaan, Evermos menggelar Aksi Bersih Bantaran Sungai Cikapundung di Bandung bersama Komunitas Cika-Cika.

Kegiatan ini diikuti oleh para karyawan Evermos sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap pelestarian lingkungan dan semangat kebersamaan dalam kampanye #AdaUntukIbu.

Rangkaian kegiatan Evermos telah menyapa tiga kota besar — Yogyakarta, Jakarta, dan Bandung — dengan total enam pelatihan dan workshop.

Di Yogyakarta, Evermos bekerja sama dengan Kadin DIY, Kadin Kota Yogyakarta, Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM, serta tujuh organisasi perempuan seperti IWAPI, IPEMI, dan PERWIRA. Mereka berfokus pada pelatihan digital marketing serta daur ulang limbah kain.

Di Jakarta, Evermos berkolaborasi dengan PKK Pondok Pinang menghadirkan pelatihan digital serta edukasi pengelolaan limbah rumah tangga bersama Wilma Chrysanti, Co-founder Kota Tanpa Sampah.

Evermos rayakan ulang tahun ke-7 dengan kampanye #AdaUntukIbu yang dorong pemberdayaan ibu dan peduli lingkungan.

