JPNN.com - Lifestyle - Food

evian Chef Series Hadirkan Dua Perjalanan Kuliner Jurutama Masak

Rabu, 03 Desember 2025 – 19:48 WIB
evian Chef Series Hadirkan Dua Perjalanan Kuliner Jurutama Masak
evian Chef Series, sebuah kampanye yang berfokus pada prestasi para chef Asia yang sukses membawa perspektif baru akan kemurnian, keseimbangan, dan kreativitas. Foto: dok evian

jpnn.com, JAKARTA - evian Chef Series, sebuah kampanye yang berfokus pada prestasi para chef Asia yang sukses membawa perspektif baru akan kemurnian, keseimbangan, dan kreativitas berkarya. 

Kali ini, evian mengangkat dua chef ternama di Bali, Chef Syrco Bakker (Chef Owner dari Syrco BASE) dan Chef Will Goldfarb (Founder dan Chef dari Room4Dessert), yang akan bercerita tentang filosofi dan ide dari setiap masakan, sekaligus berbagi nilai yang diadopsi dalam keberlanjutan, budaya, dan proses untuk menikmati setiap makanan.

“Melalui kolaborasi ini, saya ingin menunjukkan dari mana saya berasal, apa yang telah saya lakukan di Belanda, dan apa yang ingin saya tampilkan di sini. Saat ini saya juga berada dalam fase pembaruan kreativitas, tanpa harus meninggalkan nilai-nilai yang telah lama saya adopsi,” kata Chef Syrco Bakker.

Chef Will Goldfarb menjelaskan bersama kampanye ini dia ingin merayakan keberadaannya di Bali.

“Dan komunitas yang berhasil saya bangun, efek positif setiap makanan yang kami konsumsi, dan rasa hormat saya pada kearifan lokal,” ungkap Will Goldfarb.

Dua Chef, Dua Dunia, Satu Filosofi 

Chef Will mengatakan selalu ingin menghadirkan masakan yang istimewa. Bagi dia, kunci untuk ini adalah tetap rendah hati dan tidak berhenti untuk belajar. 

“Kami ingin selalu memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Melalui setiap kue kering dan es krim yang disajikan di restoran, kami ingin memberikan pengalaman terbaik bagi para tamu,” ungkap Chef Will. 



