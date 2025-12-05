Executive Lounge BRI Life Hadir di Mayapada Hospital Bandung

jpnn.com - BRI Life bersama Mayapada Hospital Bandung menghadirkan Executive Lounge BRI Life di Bandung, pada Rabu (2/12).

Hadir dalam acara ini Direktur Operasional BRI Life Andrew Bain dan Komisaris Utama BRI Life M. Syafri Rozi, serta dr. Irwan Susanto Hermawan selaku Hospital Director Mayapada Hospital Bandung serta beberapa jajaran Direksi Mayapada Hospital Group.

Dalam sambutannya, Andrew Bain menyampaikan BRI Life meresmikan Executive Launge BRI Life, yang merupakan salah satu terobosan layanan yang dihadirkan secara khusus, untuk memberikan kenyamanan kepada nasabah BRI Life saat membutuhkan layanan Kesehatan, khususnya nasabah yang berobat di Mayapada Hospital Bandung.

“Melalui Executive Launge ini, BRI Life menghadirkan berbagai kemudahan, seperti kemudahan mendapatkan informasi manfaat, proses pendaftaran, informasi pengajuan klaim serta personal asisten BRI Life akan membantu dan menemani nasabah pada saat membutuhkan layanan kesehatan,” ujarnya.

Andrew menambahkan, Executive Launge BRI Life, juga berfungsi sebagai monitoring layanan di provider yang tingkat kunjungannya tinggi, dengan menempatkan PIC BRI Life yang standby di provider terpilih, untuk memberikan layanan langsung kepada nasabah BRI Life terkait kebutuhan informasi serta proses reimbursement (One Stop Solution).

BRI Life selalu berupaya untuk bertransformasi terkait hal kerja sama layanan rumah sakit provider atau rumah sakit rujukan, karena merupakan bagian dari kemitraan strategis yang sejalan dengan inisiatif yang dilaksanakan BRI Life, guna memberikan layanan kesehatan yang terbaik dan professional untuk tujuan “memBRI Lifekan Indonesia”.

“Kemitraan dengan BRI Life semakin mengukuhkan posisi Mayapada Hospital Bandung sebagai mitra strategis dalam menghadirkan layanan kesehatan yang berlandaskan service excellence dan customer experience," kata dr. Irwan.

“Dengan semakin baiknya pelayanan maupun fasilitas Kesehatan yang ada pada kami, diharapkan bisa meningkatkan sinergi antara Mayapada Hospital Bandung dengan BRI Life, akan berdampak kepada peningkatan dan kepuasan pelayanan kesehatan yang dirasakan oleh setiap peserta asuransi BRI Life," imbuhnya.(chi/jpnn)