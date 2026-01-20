Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

EXO Comeback Lewat Album Studio Kedelapan 'Reverxe'

Selasa, 20 Januari 2026 – 13:06 WIB
Grup idola K-pop EXO. Foto: Instagram/weareone.exo

jpnn.com, JAKARTA - Grup idola K-pop EXO akan melakukan comeback dengan merilis album studio bertajuk “Reverxe”.

Menurut laporan Yonhap, SM Entertainment menyebutkan album penuh kedelapan EXO tersebut akan dirilis pada Senin pukul 18.00 waktu setempat.

“Reverxe” menjadi album studio pertama EXO sejak perilisan “EXIST” pada Juli 2023.

Album ini memuat sembilan lagu, dengan “Crown” didapuk sebagai single utama yang menandai kembalinya grup ke industri musik setelah jeda cukup panjang.

Selain “Crown”, album ini juga berisi lagu musim dingin “I’m Home” serta “Suffocate”, yang menggambarkan rasa sakit dan emosi mendalam akibat perpisahan.

Setiap lagu menghadirkan nuansa berbeda yang memperkaya eksplorasi musikal EXO dalam album terbaru mereka.

Album Reverxe menampilkan enam anggota EXO, yakni Suho, Chanyeol, D.O., Kai, Sehun, dan Lay.

Sementara itu, Chen, Baekhyun, dan Xiumin tidak berpartisipasi dalam album ini karena masih terlibat sengketa kontrak dengan perusahaan.

