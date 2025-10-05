Close Banner Apps JPNN.com
Expo Kemandirian Pesantren Meriahkan MQK Internasional di Wajo

Minggu, 05 Oktober 2025 – 19:27 WIB
Expo Kemandirian Pesantren di Gelaran Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK) Internasional ke-1 Tahun 2025 di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Foto: dok MQK

jpnn.com, WAJO - Gelaran Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK) Internasional ke-1 Tahun 2025 di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, makin semarak dengan hadirnya Expo Kemandirian Pesantren.

Acara yang dipusatkan di Lapangan Merdeka Wajo ini resmi dibuka pada Jumat (3/10) dan dihadiri ribuan pengunjung dari berbagai daerah.

Lebih dari 50 stand produk pesantren dari berbagai provinsi tampil memamerkan hasil karya santri dan unit usaha pesantren.

Produk-produk tersebut meliputi makanan dan minuman olahan, kerajinan tangan, produk pertanian, hingga inovasi teknologi berbasis pesantren.

Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Agama, Helmi Halimatul Udhmah, dalam sambutannya menegaskan bahwa expo ini bukan sekadar pameran biasa, melainkan bukti nyata kontribusi pesantren dalam membangun kemandirian ekonomi umat.

“Pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan dan dakwah, tetapi juga motor penggerak ekonomi masyarakat. Dengan kemandirian ekonomi, pesantren semakin berdaya dan berkontribusi bagi bangsa,” ujarnya.

Helmi menjelaskan pemerintah melalui Kementerian Agama terus memberikan perhatian besar bagi penguatan pesantren.

Salah satunya melalui Program Kemandirian Pesantren yang memberikan bantuan inkubasi bisnis, pelatihan, dan pendampingan.

