Express Carnival Ramaikan Batavia PIK, Ada Warna-Warni Permainan & Hadiah Gemoi

Jumat, 27 Maret 2026 – 10:53 WIB
Express Carnival di Batavia PIK. Foto: ASG

jpnn.com, JAKARTA - Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) selalu menghadirkan atraksi-atraksi baru yang atraktif. Kini, di Batavia PIK kian semarak dengan kehadiran Express Carnival.

Atraksi anyar di destinasi wisata tepi laut itu menawarkan suasana karnaval dalam format modern dan visual yang menarik. Express Carnival didominasi warna cerah dan dekorasi lampu yang menjadikannya tempat sebagai salah satu spot baru yang ramai dikunjungi.

Ragam permainan yang ditawarkan pun cukup variatif, mulai dari dart balloon, roll balls, hingga side winder yang menguji ketangkasan. Selain itu, permainan seperti dinosaur attack ikut menambah pilihan bagi pengunjung yang ingin mencoba sensasi berbeda.

Selain permainan, daya tarik lainnya terletak pada hadiah yang tersedia. Boneka-boneka dengan desain lucu dan ukuran beragam menjadi incaran pengunjung sekaligus memperkuat nuansa fun dan playful di area ini.

Salah seorang pengunjung, August Kevin(24), menyebut pengalaman bermain di Express Carnival cukup menyenangkan.

“Seru, sih, apalagi main bareng teman. Kita jadi saling tantang. Saya coba side winder sama dinosaur attack, dan ternyata lumayan susah, tetapi nagih,” katanya.

Hadirnya Express Carnival menambah ragam pilihan hiburan di Batavia PIK, sekaligus menjadi destinasi baru bagi pengunjung yang mencari pengalaman santai namun tetap interaktif.(ikl/jpnn.com)

Express Carnival di kawasan PIK menawarkan suasana karnaval dalam format modern dan visual menarik dengan dominasi warna cerah plus bertabur hadiah.

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

TAGS   PIK  Batavia PIK  Pantai Indah Kapuk  Karnaval 
