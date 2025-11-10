Extrajoss Ultimate Gelar Sober Party, Ajak Gen Z Berhati-hati soal Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - Extrajoss Ultimate mengkampanyekan tren berhati-hati soal kesehatan, termasuk ketika nongkrong bareng untuk senang-senang dan party kepada Gen z.

Kampanye itu ditebar lewat Ultimate Sober Party pertama di Indonesia di Kopikina Kemang, dengan menghadirkan Elephant Kind DJ Set sebagai penampil utama.

Head of Marketing PT Bintang Toedjoe Arwin Nugraha Hutasoit menyampaikan dengan mengusung konsep soft clubbing, pihaknya menghadirkan pengalaman baru, Sober Party tetapi tetap seru, energik, dan penuh kebersamaan.

“Program ini akan berlangsung sepanjang November ini di berbagai tempat nongkrong favorit di Jakarta dan Bogor dan mungkin akan berlanjut juga ke kota-kota lain,” ungkap Arwin dikutip, Senin (10/11).

Arwin mengakui soft clubbing jadi bentuk pengalaman bersosial para Gen Z yang ingin lebih dari sekadar party biasa, sekaligus untuk digital detox agar lebih sosial.

Bertemu langsung dengan orang-orang baru sambil ditemani musik untuk menciptakan party vibe, namun soft clubbing mengutamakan kesehatan dan koneksi sosial yang autentik tanpa dipengaruhi apapun.

Tren untuk pengalaman lebih dari sekadar party ini kini juga melanda kota-kota besar di Indonesia.

Pengalaman sosial yang ditawarkan soft clubbing jadi alternatif yang baik bagi kesehatan fisik maupun kesehatan mental yang jadi perhatian para Gen Z. Tak heran acara-acara seperti coffee party atau matcha-and-padel ramai dihadiri.