Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Hobi

Extrajoss Umumkan Kemitraan Jangka Panjang dengan Borneo FC

Senin, 02 Februari 2026 – 13:13 WIB
Extrajoss Umumkan Kemitraan Jangka Panjang dengan Borneo FC - JPNN.COM
Extrajoss umumkan kemitraan jangka panjang dengan Borneo FC Samarinda. Foto Dok. Extrajoss

jpnn.com, SAMARINDA - Semangat 'Manyala' menjadi identitas Borneo FC Samarinda pada musim kompetisi Indonesia Super League 2026.

Hal itu didukung dengan kemitraan strategis jangka panjang merek minuman energi, Extrajoss, di bawah naungan PT Bintang Toedjoe.

Pengumuman kerja sama itu dilakukan secara resmi di Borneo FC Training Center pada Sabtu (31/1).

Baca Juga:

Kolaborasi tersebut bukan hal baru bagi kedua belah pihak, lantaran Extrajoss sebelumnya telah menjadi bagian dari perjalanan Borneo FC sejak 2021.

"Kemitraan ini dibangun di atas nilai-nilai energi positif, kerja keras, dan optimisme," kata Head of Energy & Sport Nutrition Category Extrajoss, Febrian Adiputra dalam keterangan resmi, Senin (2/2).

Menurutnya nilai pantang menyerah dari Extrajoss sangat sejalan dengan semangat Manyala milik Borneo FC yang selalu menunjukkan daya juang tinggi di lapangan.

Baca Juga:

"Extrajoss ingin terus hadir mendampingi Borneo FC, menyebarkan energi positif, sekaligus berkontribusi nyata bagi kemajuan sepak bola Indonesia," ujar Febrian.

Sementara, bagi Borneo FC, dukungan dari Extrajoss menjadi tambahan amunisi penting untuk menjaga konsistensi prestasi, baik di level domestik maupun internasional.

Extrajoss mengumumkan kemitraan jangka panjang dengan Borneo FC Samarinda di musim kompetisi 2026

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   extrajoss  Borneo FC  Extra Joss  Borneo FC Samarinda 
BERITA EXTRAJOSS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp