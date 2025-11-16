Extraordinary November di PIK: Surga Baru Penikmat Musik

jpnn.com, JAKARTA - Pantai Indah Kapuk (PIK) kembali menjadi sorotan. Memasuki November, kawasan pesisir ini menjelma menjadi panggung raksasa yang penuh dentuman musik.

Konser besar, pertunjukan komunitas, hingga line-up internasional mengisi kalender Extraordinary November, program bulanan yang disiapkan sebagai etalase hiburan kelas dunia.

Di sepanjang garis pantai hingga sudut-sudut ruang publiknya, PIK menghadirkan ritme yang tak pernah berhenti.

“November ini, kawasan PIK menghadirkan begitu banyak event spektakuler yang skalanya telah mencapai taraf nasional, bahkan internasional. Ini bukan sekadar rangkaian acara bulanan biasa; ini adalah pameran dari apa yang PIK tawarkan sebagai destinasi wisata world-class,” ujar Fenny Maria, Head of Tourism Development Agung Sedayu Group.

Konser Besar di Tepi Pantai dan Pertunjukan Musik Tiap Pekan

Sorotan utama datang dari konser ikonik “Sunset di Pantai 2025” di Land’s End PIK2 pada 15 November. Hindia, Feast, Tulus, dan sejumlah musisi besar tampil dalam suasana pantai senja yang memanjakan mata dan telinga.

Suasana musik tidak hanya berkumpul di satu titik. Di MIMI LIVEHOUSE, komunitas lokal tampil dalam Y3LLO Performance. Di Community Park PIK, anak muda memadati NU HighSchool Festival yang menghadirkan Juicy Luicy, Vierratale, Sal Priadi, dan Nadin Amizah. Puncaknya, SPIKE PIK2 Euphoria memadukan festival musik dan pasar malam modern.

Nama-nama internasional turut meramaikan panggung indoor lewat Noya x 80 Proof—Nervo, Nicky Romero, Marnik, hingga Yellow Claw tampil di PIK sepanjang November.