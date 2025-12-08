Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

ExxonMobil Layani Bahan Bakar Diesel Sulfur Rendah untuk Kapal Kecil

Senin, 08 Desember 2025 – 22:00 WIB
ExxonMobil Layani Bahan Bakar Diesel Sulfur Rendah untuk Kapal Kecil - JPNN.COM
Memperluas layanan, ExxonMobil melayani bahan bakar diesel sulfur rendah untuk kapal kecil. Foto: Dokumentasi ExxonMobil

jpnn.com - JAKARTA - PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (EMLI) memperluas layanan bahan bakar laut (marine fuel) berkualitas tinggi, Mobil Diesel, di wilayah Kalimantan Timur.

Langkah ini merupakan komitmen ExxonMobil mendukung upaya ketahanan energi nasional di area Kalimantan khususnya, dan Indonesia secara umum.

Inovasi terbaru yang diluncurkan adalah perluasan akses Mobil Diesel tidak hanya untuk kapal berukuran besar, tetapi juga untuk kapal-kapal kecil dengan muatan bahan bakar di bawah 500 KL.

Baca Juga:

Layanan ini tersedia melalui fasilitas baru di Terminal Bahan Bakar Kariangau Gapura Terminal Energi.

"Mobil Diesel tersedia tidak hanya untuk pengisian bahan bakar ke dalam kapal berukuran besar tetapi juga kapal-kapal kecil dengan muatan bahan bakar di bawah 500 KL melalui fasilitas baru di terminal bahan bakar Kariangau Gapura Terminal Energi di Kalimantan Timur," ujar Senior Commercial Manager PT ExxonMobil Lubricants Indonesia Polhan Benny, Senin (8/12).

Dia mengatakan Mobil Diesel yang disediakan ExxonMobil dihasilkan melalui proses pencampuran canggih dan protokol pengujian yang ketat, menjamin kualitas produk istimewa dengan beberapa keunggulan utama.

Baca Juga:

"Berbagai keunggulannya seperti kandungan sulfur rendah dan memenuhi standar emisi yang ketat, sehingga mendukung operasional yang lebih ramah lingkungan," ungkapnya.

Selain itu, dari sisi kualitas visual jernih dan terang, hal tersebut menunjukkan kualitas produk yang prima. Juga didukung oleh terminal berstandar industri dengan kepatuhan tinggi terhadap standar keselamatan untuk memastikan operasi pemuatan yang aman dan efisien.

Perluas layanan, ExxonMobil melayani bahan bakar diesel sulfur rendah untuk kapal kecil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ExxonMobil  Mobil diesel  layanan bahan bakar laut  Bahan Bakar 
BERITA EXXONMOBIL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp