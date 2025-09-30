Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Eza Gionino Belajar Ikhlas soal Rumah Tangganya

Selasa, 30 September 2025 – 00:00 WIB
Eza Gionino (kiri) dan kuasa hukumnya, Raka Danira di PA Cibinong, Senin (22/9). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Eza Gionino tampaknya sudah berada di fase ikhlas terkait nasib pernikahannya dengan sang istri, Meiza Aulia.

Saat ini Eza Gionino dan istrinya memang sedang menjalani proses perceraian di Pengadilan Agama (PA) Cibinong.

Semula, pria 35 tahun tersebut sempat ingin mempertahankan rumah tangganya dengan sang istri.

Meski tak mudah, Eza Gionino mengatakan, dirinya sudah mulai menerima semuanya.

"Ya memang yang namanya ilmu ikhlas itu tidak ada, tetapi saya belajar untuk ikhlas. Saya sudah berusaha untuk menerima semuanya dengan InsyaAllah, ya. Bismillah, saya legawa," ujar Eza Gionino di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (28/9).

Pemain film Oh Baby itu berusaha untuk menghormati pilihan sang istri.

Sebab, menurutnya tak ada gunanya memaksakan kehendak jika sudah tidak lagi sejalan.

"Intinya begini, permintaan dia itu baik, saya ikuti kemauannya, saya ikuti kemauannya. Karena saya juga tidak mau memaksakan kehendak, karena begini, kita tuh harus searah, tetapi kalau misalnya berbeda arah, mau bagaimana? Ya, begitu," ucap Eza Gionino.

Aktor Eza Gionino tampaknya sudah berada di fase ikhlas terkait nasib pernikahannya dengan sang istri, Meiza Aulia.

