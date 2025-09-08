Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Eza Gionino dan Meiza Aulia Coritha di Ambang Perpisahan

Senin, 08 September 2025 – 15:15 WIB
Eza Gionino dan Meiza Aulia Coritha di Ambang Perpisahan - JPNN.COM
Eza Gionino, Meiza Aulia Coritha, bersama anak ketiganya, Akshay Gionino di RS Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (7/8). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas, Eza Gionino dan Meiza Aulia Coritha tengah berada di ambang perpisahan.

Sebab, Meiza Aulia Coritha menggugat cerai Eza Gionino ke Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Bogor pada Rabu (3/9).

Gugatan cerai tersebut telah dikonfirmasi oleh Humas PA Cibinong, Dadang Karim.

Baca Juga:

"Benar, sudah terdaftar gugatan cerai yang diajukan oleh Meiza Aulia Coritha terhadap Eza Gionino. Gugatan didaftarkan secara e-Court oleh kuasa hukumnya,” kata Dadang Karim dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

Tidak hanya menggugat cerai Eza Gionino, Meiza juga menuntut hak asuh anak.

Sejak menikah pada 2018, dia dan Eza Gionino dikaruniai tiga buah hati.

Baca Juga:

"Berarti istri yang minta cerai, sekaligus penguasaan anak,” beber Dadang.

Kuasa hukum Meiza, Rendi Rumapea menyatakan, kliennya menggugat cerai dan hak asuh anak.

Pasangan selebritas, Eza Gionino dan Meiza Aulia Coritha tengah berada di ambang perpisahan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Eza Gionino  istri Eza Gionino  Eza Gionino dan Meiza Aulia Coritha  Meiza Aulia Coritha 
BERITA EZA GIONINO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp