Eza Gionino Masih Ingin Pertahankan Rumah Tangganya Dengan Meiza Aulia

jpnn.com, JAKARTA - Pesinetron Eza Gionino ternyata masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Meiza Aulia.

Hal itu diungkapkan oleh Kuasa Hukum Meiza Aulia, Rendi Rumapea.

Dia menuturkan, pihaknya sudah bertemu dengan Eza Gionino terkait gugatan cerai yang dilayangkan kliennya.

Akan tetapi, wanita 35 tahun tersebut masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Meiza Aulia.

"Sejauh ini sih dari Mas Eza ya, dia masih ingin bertahan dalam rumah tangga ini. Kami juga sudah ketemu, saya pribadi juga sudah ketemu dengan Mas Eza," ujar Rendi Rumapea di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (7/9).

"Namun balik lagi, ketika misalnya salah satu pihak enggak bisa lagi bertahan, ya mau enggak mau mah harus ke pengadilan, seperti itu," sambungnya.

Meski begitu, dia menyebut bahwa Eza Gionino tetap menyerahkan keputusan terkait rumah tangganya kepada Meiza Aulia.

"Pada intinya dari sisi Mas Eza tetap memberikan semua keputusan ke klien kami, karena klien kami yang mengajukan gugatan cerai, seperti itu," ucap Rendi.