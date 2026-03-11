Close Banner Apps JPNN.com
Ezra Walian Kembali ke Timnas Indonesia, Pelatih Persik Kediri Bicara Begini

Rabu, 11 Maret 2026 – 15:23 WIB
Ezra Walian Kembali ke Timnas Indonesia, Pelatih Persik Kediri Bicara Begini
Kapten Persik Kediri Ezra Walian. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - Striker Persik Kediri Ezra Walian akhirnya kembali mendapat kesempatan memperkuat Timnas Indonesia.

Di bawah pelatih anyar, John Herdman, Ezra dijadwalkan mengikuti pemusatan latihan atau training center (TC) di Jakarta sebagai persiapan menghadapi FIFA Series 2026 pada Maret mendatang.

Penyerang berusia 27 tahun itu masuk dalam daftar 41 pemain yang dipanggil.

Baca Juga:

Masuknya nama Ezra ke dalam draft skuad Garuda menjadi kabar menggembirakan baginya.

Penantian panjang yang dijalaninya akhirnya berbuah kesempatan kembali mengenakan seragam Timnas Indonesia.

Pemain naturalisasi kelahiran Belanda tersebut terakhir kali memperkuat Timnas Indonesia pada ajang Piala AFF 2020 yang digelar pada Desember 2021.

Baca Juga:

Artinya, Ezra sudah lebih dari empat tahun tidak merasakan jersei Garuda di dada.

Pemanggilan kali ini juga menjadi momentum comeback Ezra di era kepelatihan John Herdman.

Ezra Walian kembali mendapatkan pemanggilan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Pelatih Persik Marcos Reina sebut itu penghargaan kepada pemain.

