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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Fabian Ruiz Beber Ancaman Besar yang Mengintai Spanyol di Piala Dunia 2026

Kamis, 02 Juli 2026 – 13:22 WIB
Fabian Ruiz Beber Ancaman Besar yang Mengintai Spanyol di Piala Dunia 2026 - JPNN.COM
Skuad Timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Claudia Greco.

jpnn.com - Status favorit tak membuat Timnas Spanyol terlena menjelang duel kontra Austria pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Gelandang La Furia Roja Fabian Ruiz justru mengingatkan bahwa tidak ada lagi lawan yang bisa dipandang sebelah mata di fase gugur.

Spanyol dijadwalkan menghadapi Austria di Los Angeles Stadium, Jumat (3/7/2026) dini hari WIB.

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Tim besutan Luis de la Fuente melangkah ke babak knockout dengan predikat juara Grup H, sedangkan Das Team lolos sebagai runner up Grup J di bawah Argentina.

Di atas kertas, peluang Spanyol memang lebih besar. La Furia Roja saat ini menghuni peringkat ketiga ranking FIFA, sementara Austria berada di posisi ke-23.

Meski demikian, Ruiz menilai statistik maupun status unggulan tidak lagi memiliki arti ketika pertandingan memasuki fase hidup-mati.

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"Kami sudah melihat sendiri bahwa sekarang siapa pun bisa mengalahkan Anda," ucap mantan pemain Real Betis itu.

Ruiz berkaca pada hasil-hasil mengejutkan yang sudah terjadi sepanjang Piala Dunia 2026.

Status favorit tak membuat Timnas Spanyol terlena menjelang duel kontra Austria pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

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TAGS   Spanyol  Piala Dunia 2026  Fabian Ruiz  Timnas Spanyol  Piala Dunia 
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