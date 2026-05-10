Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Fabio Calonego Bongkar Realitas Duel Persija vs Persib

Senin, 11 Mei 2026 – 02:54 WIB
Fabio Calonego Bongkar Realitas Duel Persija vs Persib - JPNN.COM
Gelandang Persija Jakarta Fabio Calonego. Foto: Persija.

jpnn.com - Persija Jakarta harus menelan pil pahit saat menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/26.

Pertandingan Persija vs Persib di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026), berakhir dengan skor 1-2.

Persija sempat membuka asa untuk menang setelah mencetak gol lebih dahulu pada menit ke-17 melalui aksi Alaaeddine Ajaraie.

Baca Juga:

Namun, Persib tak butuh waktu lama untuk menyamakan kedudukan. Adam Alis berhasil mengubah papan skor berkat golnya pada menit ke-27.

Adam Alis menjadi pembeda dengan mencetak gol kedua pada menit ke-37, sekaligus membawa Persib berbalik unggul 2-1.

Skor tersebut bertahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.

Baca Juga:

Gelandang Persija Fabio Calonego mengaku sulit menerima hasil tersebut. Menurutnya, Macan Kemayoran mampu mengontrol permainan meski hasil akhir tidak berpihak kepada mereka.

"Dari pinggir lapangan, saya sepakat dengan pelatih (Mauricio Souza, red). Kami bermain lebih baik."

Persija Jakarta harus menelan pil pahit saat menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/26.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Persija Jakarta  Super League 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp