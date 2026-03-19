JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Fabio Calonego Merasa Masih Punya 'Utang' kepada Suporter Persija Jakarta

Kamis, 19 Maret 2026 – 19:48 WIB
Gelandang Persija Jakarta Fabio Calonego. Foto: Persija.

jpnn.com - Fabio Calonego tak menutupi rasa kecewanya seusai Persija Jakarta gagal meraih kemenangan saat menjamu Dewa United pada pekan ke-25 BRI Super League, Minggu (15/3/2026).

Gelandang asal Brasil itu menilai hasil imbang tersebut menjadi pukulan tersendiri.

Apalagi, Persija sempat berada di atas angin sebelum akhirnya kehilangan keunggulan.

Menurut Fabio, Persija sebenarnya memiliki kualitas untuk mengunci kemenangan.

Namun, sejumlah kendala di lapangan membuat permainan tim tidak berkembang seperti yang diharapkan.

"Kami tidak bisa menjadikan kondisi lapangan sebagai alasan."

"Skuad ini punya kualitas, tetapi memang sulit memainkan permainan cepat dan rapi dalam situasi seperti ini," ucapnya.

Fabio juga secara jujur menyoroti penampilan Persija yang dinilai belum konsisten saat tampil di kandang.

Fabio Calonego akhirnya buka suara soal performa Persija di JIS. Dia mengaku timnya punya “utang” besar kepada suporter.

