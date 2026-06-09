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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Fabio Grosso Resmi Jadi Pelatih Fiorentina

Selasa, 09 Juni 2026 – 07:59 WIB
Fabio Grosso Resmi Jadi Pelatih Fiorentina - JPNN.COM
Fabio Grosso resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Fiorentina pada Senin (8/6/2026). Antara/Sassuolocalcio.it

jpnn.com - JAKARTA - Fabio Grosso resmi menjadi pelatih kepala Fiorentina. Mantan bek Timnas Italia tersebut dikontrak Fiorentina selama dua tahun atau hingga 30 Juni 2028.

"ACF Fiorentina dengan senang hati mengumumkan bahwa Fabio Grosso telah ditunjuk sebagai pelatih kepala tim utama," tulis Fiorentina dalam pernyataan melalui situs resmi pada Senin (8/6).

Grosso ditunjuk untuk memimpin tim asal Tuscany tersebut menghadapi musim baru setelah memiliki pengalaman panjang sebagai pelatih di sepak bola Italia dan Eropa.

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Klub juga menyoroti perjalanan karier Grosso sejak memulai kiprahnya di dunia kepelatihan.

Pelatih berusia 48 tahun itu memulai karier sebagai pelatih pada 2013 di akademi Juventus.

Empat tahun kemudian, Grosso mendapatkan kesempatan menangani tim senior untuk pertama kalinya ketika ditunjuk sebagai pelatih Bari di Serie B pada 2017.

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Sejak saat itu, dia telah melatih sejumlah klub, termasuk Olympique Lyon di Prancis, Frosinone, dan Sassuolo.

Dalam kariernya, Grosso sukses membawa dua klub promosi dari Serie B ke Serie A.

Fabio Grosso resmi menjadi pelatih Fiorentina. Dia dikontrak selama dua tahun atau hingga 30 Juni 2028.

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TAGS   fabio grosso  Fiorentina  Pelatih Fiorentina  Liga Italia 
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