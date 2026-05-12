JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Fabio Lefundes Simpan Rapat Strategi Borneo FC, Persib Bandung Patut Waspada

Selasa, 12 Mei 2026 – 13:31 WIB
Skuad Borneo FC. Foto: Borneo FC.

jpnn.com - Borneo FC terus memberikan tekanan kepada Persib Bandung selaku pemimpin klasemen BRI Super League 2025/26.

Kemenangan dramatis 3-2 atas Bali United membuat Borneo FC mengoleksi 75 poin, setara dengan raihan Persib.

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes menegaskan timnya belum menyerah mengejar Maung Bandung di puncak klasemen.

Meski peluang juara tidak sepenuhnya berada di tangan sendiri, Pesut Etam bertekad menyapu bersih dua laga tersisa demi menjaga asa.

Namun, pelatih asal Brasil itu memilih untuk tidak mengungkap lebih jauh strategi yang menjadi kunci timnya.

"Kalau saya bicara sekarang, tentu semuanya akan tahu apa yang sedang kami siapkan."

"Kompetisi belum selesai, masih ada dua pertandingan lagi, jadi biarlah itu tetap menjadi rahasia kami dulu," jelasnya.

Lefundes juga mengakui Persib tampil sangat konsisten dalam perburuan gelar musim ini.

