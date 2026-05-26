JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Fabio Quartararo Belum Terlalu Terkesan dengan Winglet Baru Yamaha V4

Selasa, 26 Mei 2026 – 14:41 WIB
Pembalap MotoGP Fabio Quartararo. Foto: diambil dari motogp

jpnn.com - Pembalap Yamaha, Fabio Quartararo, mengomentari pengembangan winglet terbaru pada motor Yamaha V4, setelah menjalani tes pasca-balapan MotoGP Catalunya.

Meski tampil cukup cepat dengan catatan waktu terbaik kedua dalam sesi pengujian, Quartararo mengaku belum merasakan perubahan signifikan dari paket aerodinamika anyar yang dibawa Yamaha.

Dalam tes tersebut, Yamaha memfokuskan pengembangan pada desain sayap depan baru.

Memadukan konsep aerodinamika generasi terbaru dengan model lama bergaya triplane.

“Kami menguji sayap depan dan beberapa pengaturan. Dan hanya itu. Tidak ada yang benar-benar istimewa, juga beberapa elektronik,” ujar Quartararo.

Juara dunia MotoGP 2021 itu mengatakan desain terbaru winglet Yamaha memang punya pendekatan berbeda dibanding versi sebelumnya.

Namun, sensasi yang dirasakan di lintasan masih sangat mirip.

“Lebih mirip sayap pesawat triplane. Jadi itulah mengapa saya ingin mengujinya. Tapi memang sangat, sangat mirip saat di lintasan,” katanya.

TAGS   Fabio Quartararo  Yamaha V4  MotoGP  winglet motor yamaha v4 
