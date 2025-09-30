Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Fabio Quartararo Siap Bangkit di MotoGP Indonesia 2025: Mandalika Adalah Jawaban

Selasa, 30 September 2025 – 03:57 WIB
Fabio Quartararo menjadi yang terbaik pada Practice MotoGP Belanda 2025. Foto: Lluis Gene/AFP

jpnn.com - Fabio Quartararo menatap optimistis MotoGP Indonesia 2025 setelah menjalani seri Jepang yang penuh tantangan.

Di Negeri Sakura, Quartararo memulai balapan dari posisi ke-5, tetapi kesulitan bersaing di depan.

Pekan Sulit di Jepang

Hasilnya, El Diablo finis ke-6 pada sprint race dan ke-8 di balapan utama. Meski demikian, Quartararo mengaku tetap puas dengan performanya secara pribadi.

Baca Juga:

"Tidak ada hal lain yang bisa kami lakukan. Saya berusaha keras untuk tetap dekat dengan pembalap di depan, tetapi hal itu mustahil karena ban belakang saya kurang daya cengkeram."

"Alih-alih mengejar, saya malah terus disalip,” ujar Quartararo, dilansir dari Speedweek.

Siap Bangkit di Mandalika

Lebih lanjut, Qartararo menyoroti seri berikutnya yang berlangsung di Sirkuit Mandalika. Dia menilai trek di Lombok itu adalah yang paling cocok untuk paketan Yamaha saat ini.

Baca Juga:

"Jika saya harus memilih trek yang cocok untuk paketan sepeda motor kami maka itu adalah Mandalika," tambahnya.

Seri Jepang sendiri menjadi panggung kemenangan pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez, yang memastikan gelar Juara Dunia.

TAGS   MotoGP Indonesia  Fabio Quartararo  Sirkuit Mandalika  MotoGP 2025  Yamaha 
