Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment

Fachri Albar Divonis 6 Bulan Rehabilitasi

Rabu, 03 September 2025 – 17:10 WIB
Fachri Albar Divonis 6 Bulan Rehabilitasi - JPNN.COM
Fachri Albar. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Fachri Albar divonis rehabilitasi selama enam bulan atas kasus penyalahgunaan narkotika.

Rehabilitasi itu bakal dijalani Fachri Albar di Balai Besar Rehabilitasi di Lido, Sukabumi.

Sidang dengan agenda pembacaan putusan itu digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Rabu (3/9).

Baca Juga:

Dalam putusannya hakim ketua Iwan Anggoro Warsita mengatakan Fachri Albar terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Fachri Albar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I," ujar hakim Iwan Anggoro Warsita dalam putusannya, di PN Jakarta Barat, Rabu.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Fachri Albar dengan pidana rehabilitasi selama 6 bulan di Balai Besar Rehabilitasi BNN di Lido," sambungnya.

Baca Juga:

Dalam putusannya, hakim juga mengungkapkan faktor yang memberatkan dan meringankan terhadap putusan Fachri.

Faktor memberatkan adalah tindakan Fachri Albar dianggap berulang mengingat dia pernah direhabilitasi sebelumnya.

Aktor Fachri Albar divonis rehabilitasi selama enam bulan atas kasus penyalahgunaan narkotika.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Fachri Albar  Fachri Albar narkoba  Artis Narkoba  narkoba 
BERITA FACHRI ALBAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp