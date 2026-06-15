Fadi Alaydrus Sebut Samuel Karakter Paling Menantang, Kenapa?

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Fadi Alaydrus mengungkapkan bahwa Samuel menjadi karakter paling menantang yang pernah diperankannya.

Serial Samuel sendiri diadaptasi dari sebuah novel wattpad berjudul sama.

Fadi lantas mengungkapkan alasan karakter yang diperankannya itu sangat menantang.

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"Jujur ini menjadi peran yang paling menantang ya, apalagi dengan judulnya sendiri berjudul 'Samuel'. Jadi memegang beban yang lumayan berat dari pembaca-pembaca juga punya ekspektasi-ekspektasi," ujar Fadi Alaydrus di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, Sabtu (13/6).

Sebagai seorang aktor, dia sendiri berupaya untuk menjaga agar karakter 'Samuel' tak jauh berbeda dengan yang digambarkan dalam novel.

Sebab dia ingin para pembaca novelnya tetap merasa dekat dengan karakter Samuel di serialnya.

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"Cuma bagaimanapun juga kan kami banyak ada banyak pihak, ada dari WeTV, ada dari MD, dan pemain itu sendiri, kami semua masing-masing punya treatment. Dan kalau aku sih lebih bagaimana fokusnya supaya ini masih enggak jauh beda dari Wattpad-nya, jadi pembaca saat nonton masih ngerasa relate buat mereka yang sudah baca ini secara dalam waktu yang lama," kata Fadi Alaydrus.

Meski kini serial yang dibintanginya telah tayang dan mendapat sambutan yang positif, tetapi bukan berarti dia bisa bernapas lega.