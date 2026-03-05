Fadia Arafiq Ditangkap KPK, Fairuz A Rafiq: Saya Tidak Tahu-menahu

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Fairuz A Rafiq memberi tanggapan setelah kakaknya, Fadia Arafiq terkena OTT oleh KPK.

Dia mengaku kaget saat pertama kali mengetahui kabar kakaknya ditangkap KPK terkait kasus dugaan korupsi.

"Yang pasti, pastinya kaget ya dengan berita ini, karena saya tidak tahu-menahu tentang hal ini begitu," ungkap Fairuz A Rafiq di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat, Selasa (3/3).

Istri Sonny Septian itu mengatakan dirinya tidak tahu menahu soal kasus yang menyeret Fadia Arafiq.

Sebagai adik, Fairuz A Rafiq hanya bisa memberikan doa terbaik untuk kakaknya tersebut.

"Semoga permasalahannya cepat selesai. Apa pun itu, saya pasti mendukung. Mau itu salah, ada konsekuensinya, silakan dijalani. Kalau tidak benar, juga harus bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya," jelas perempuan berusia 39 tahun itu.

Fairuz A Rafiq mengatakan dirinya sudah cukup lama tidak berkomunikasi dengan Fadia Arafiq.

Menurutnya, dirinya dan kakaknya itu tentu telah memiliki kehidupan dan kesibukan masing-masing.