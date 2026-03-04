Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Fadia Arafiq Tertangkap OTT KPK, Fairuz A Rafiq Mengaku Kaget

Rabu, 04 Maret 2026 – 16:35 WIB
Fairuz A Rafiq. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Selebritas Fairuz A Rafiq akhirnya buka suara terkait kakaknya, Fadia Arafiq yang tertangkap OTT KPK.

Dia mengaku terkejut saat mendengar kabar sang kakak tertangkap OTT KPK. Sebab Istri Sonny Septian itu tak tahu-menahu perihal tersebut.

"Yang pasti, pastinya kaget ya dengan berita ini, karena saya tidak tahu-menahu tentang hal ini begitu," ujar Fairuz A Rafiq di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat, Selasa (3/3).

Meski begitu, perempuan 39 tahun itu tetap mendoakan sang kakak.

Fairuz A Rafiq berdoa agar permasalahan yang dihadapi Fadia Arafiq bisa segera selesai.

"Pastinya sebagai adik saya mendoakan, semoga permasalahannya cepat selesai. Apa pun itu, saya pasti mendukung," tuturnya.

Ibu tiga anak tersebut pun menyerahkan semua proses kepada jalur hukum yang berlaku.

"Mau itu salah, ada konsekuensinya silakan dijalani. Kalau tidak benar juga harus bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya," kata Fairuz A Rafiq.

