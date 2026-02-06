Fadia/Amallia Jadikan Indonesia Open Tolak Ukur Jika Mampu Menang Lawan Wakil Korea

Selasa, 02 Juni 2026 – 01:01 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Siti Fadia Silva Ramadhanti/Amallia Cahya Pratiwi bakal menghadapi lawan tangguh di babak pertama Indonesia Open 2026.

Ganda putri ranking 32 dunia itu akan jumpa wakil Korea Baek Ha Na/Lee So Hee.

Bagi Fadia, menghadapi ganda putri ranking tiga dunia itu merupakan ujian mereka yang tercatat baru dipasangkan pada awal tahun di Indonesia Masters 2026.

Dengan persiapan matang diharapkan pasangan Fadia/Amallia itu bisa raih kemenangan dan tembus babak berikutnya.

“Progres kami berdua dari awal Januari hingga sekarang sudah seusai rencana,” katanya.

“Laga melawan Baek/Lee menjadi tolak ukur kami sudah ada di level mana kami berada,” ujar Fadia.

Menilik rekor pertemuan, Fadia/Amallia tercatat terakhir bertemu Baek/Lee pada babak semifinal Uber Cup 2026.

Saat itu di Horsens, Denmark tercatat juara Thailand Masters 2026 itu menyerah dengan skor 16-21, 21-19, 15-21 dari wakil Negeri Ginseng tersebut.