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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Fadli Zon yang Jalan Kaki, Netizen yang Kepanasan Lihat Seskab Teddy Nyetir Mobil Golf

Minggu, 12 Juli 2026 – 18:37 WIB
Fadli Zon yang Jalan Kaki, Netizen yang Kepanasan Lihat Seskab Teddy Nyetir Mobil Golf - JPNN.COM
Arsip. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan keterangan pers di Gedung Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Senin (29/6/2026). ANTARA/Arnidhya Nur Zhafira/aa.

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Hendri Satrio menyoroti polemik di media sosial terkait Seskab Teddy Indra Wijaya yang mengendarai mobil golf dalam agenda kunjungan kenegaraan di kawasan Candi Prambanan, Sleman, Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Sorotan muncul setelah Menteri Kebudayaan Fadli Zon terlihat berjalan kaki. Sementara, Teddy mengemudikan mobil golf yang ditumpangi Prabowo dan Modi.

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu dalam keterangan di Jakarta, Minggu menilai momen tersebut sebaiknya tidak dibesar-besarkan sebab terlihat seperti sudah ada pembagian tugas antara Teddy dengan Fadli.

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"Lagi-lagi Teddy mendapat sorotan karena mengendarai mobil golf yang ditumpangi Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Sementara Fadli Zon terlihat berjalan kaki. Menurut saya, tidak ada yang salah dengan situasi itu, kalau dipikir-pikir, justru akan lebih aneh kalau yang mengemudikan mobil golf itu Fadli Zon," kata pria yang akrab disapa Hensa.

Ia menilai Fadli Zon memiliki tugas yang berbeda selama kunjungan tersebut. Oleh karena itu, akan sulit apabila Fadli harus mengemudikan kendaraan sekaligus memberikan penjelasan kepada Presiden maupun tamu negara.

"Maka dia akan kesulitan bicara, menjelaskan sekaligus nyetir dan memberikan arahan-arahan. Itu malah makin membingungkan," ujarnya.

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Hensa menyoroti peran Teddy sebagai Sekretaris Kabinet membuatnya wajar menjalankan tugas mengemudikan kendaraan yang membawa Presiden. Ia pun menilai, Presiden Prabowo sepertinya tidak mempermasalahkan hal tersebut.

"Teddy memang menjabat sebagai Seskab sehingga sangat mungkin salah satu tugasnya adalah memastikan mobilitas Presiden berjalan lancar, termasuk ketika harus mengemudikan kendaraan di area yang memang menggunakan mobil golf. Dari yang terlihat juga, Pak Prabowo tampak nyaman dengan itu," ujarnya.

Pengamat politik Hendri Satrio meminta publik tidak membesar-besarkan polemik Seskab Teddy Indra Wijaya yang mengendarai mobil golf, sem

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TAGS   Teddy Indra Wijaya  Nyetir Mobil Golf  Fadli Zon  mobil golf 
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