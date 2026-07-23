Fadlun: ASN Satpol-PP & Damkar Kerjanya Bukan Cuma Presensi, Pulang, Ngopi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Aliansi Merah Putih Fadlun Abdillah angkat bicara soal kritikan Ketua Komisi II DPR RI H. M. Rifqinizamy Karsayuda soal mentalitas ASN PNS dan PPPK yang cuma datang, pulang, ngopi, presensi. Menurut Fadlun, peryataan Rifqinizamy bukan kritikan membangun, tetapi merendahkan ASN.

"Kami menyesalkan pernyataan Pak Rifqinizamy yang tidak menggambarkan sebagai wakil rakyat di DPR RI," kata Fadlun kepada JPNN, Kamis (23/7/2026).

Fadlun yang juga ketum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) ini mencontohkan, pekerjaan ASN Satpol-PP, damkar dan BPBD/ tenaga teknis yang pekerjaannya berisiko tinggi sehingga tidak sempat lagi ngopi santai.

Saking beratnya tugas Satpol-PP dan Damkar, tidak sedikit yang jadi korban, bahkan meninggal.

"Sori ye, kerja kami bukan cuma presensi, pulang dan ngopi saja. Boro-boro ngopi, istirahat makan saja suka tertunda," cetusnya.

Dia juga heran dengan Rifqinizamy yang seolah-olah tidak pernah melihat kerja Satpol-PP, Damkar, BPBD/ tenaga teknis. Tanggung jawab dan risiko besar, tetapi tidak diimbangi kesejahteraan ASN PPPK dan PPPK paruh waktu khususnya.

Ketika ASN PPPK Satpol-PP dan Damkar meninggal atau kecelakaan saat bekerja, tidak ada penghargaan dari pemerintah berupa dana pensiun.

"Pak Rifqinizamy harus minta maaf kepada seluruh ASN, apalagi kami PPPK Satpol-PP, Damkar, BPBD/ tenaga teknis serta jabatan fungsional lainnya," tegas Fadlun.