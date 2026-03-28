JPNN.com - Nasional - Humaniora

Fadlun: Tidak Etis Merumahkan ASN PPPK karena Alasan Negara Kesulitan Fiskal

Sabtu, 28 Maret 2026 – 11:34 WIB
Ketum Aliansi Merah Putih Fadlun Abdillah mengatakan tidak etis merumahkan ASN PPPK karena alasan negara kesulitan fiskal. Foto dokumentasi Fadlun Abdillah for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Aliansi Merah Putih Fadlun Abdillah mewanti-wanti pemerintah agar tidak mengorbankan ASN PPPK atas dasar krisis ekonomi.

Menurut Fadlun, polemik mengenai batas belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD yang belakangan ramai dikeluhkan banyak pemerintah daerah perlu dilihat secara jernih dan proporsional.

Keluhan tersebut memang berangkat dari realitas tekanan fiskal daerah yang tidak ringan.

Namun, menjadi persoalan serius ketika narasi yang berkembang justru mengarah pada kemungkinan merumahkan atau tidak memperpanjang kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Jika PPPK dijadikan pihak yang paling rentan untuk dikorbankan, maka ini bukan sekadar persoalan teknis anggaran, melainkan indikasi adanya ketidaksinkronan serius dalam desain kebijakan negara.

"Tidak etis merumahkan ASN PPPK karena alasan negara tengah kesulitan fiskal," kata Fadlun kepada JPNN, Sabtu (28/3/2026).

Secara hukum, lanjut Fadlun, posisi PPPK sangat jelas dan tidak dapat ditafsirkan secara sepihak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, PPPK merupakan bagian sah dari Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama Pegawai Negeri Sipil (PNS).

ASN PPPK  PPPK  merumahkan ASN PPPK  Fadlun Abdillah  fiskal  ASN 
