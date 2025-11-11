Fahmi Bo Keluar dari Rumah Sakit, Raffi Ahmad Memohon Doa

Selasa, 11 November 2025 – 10:30 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad turut senang mendengar kabar Fahmi Bo sudah diizinkan pulang dari rumah sakit.

Dia berharap Fahmi Bo bisa makin pulih seusai menjalani operasi batu empedu.

Selain itu, Raffi Ahmad meminta doa dari masyarakat agar Fahmi Bo dapat segera beraktivitas kembali.

"Ya, doakan semuanya lancar," kata Raffi Ahmad di kawasan Jakarta baru-baru ini.

Suami Nagita Slavina itu diketahui membantu biaya pengobatan Fahmi Bo di rumah sakit.

Selain itu, Raffi Ahmad juga beberapa kali menyempatkan waktu menengok Fahmi Bo.

Sebelumnya, Fahmi Bo mengabarkan bahwa dirinya diperbolehkan pulang dari rumah sakit setelah menjalani operasi batu empedu.

Kabar tersebut diungkapkan oleh pria berusia 52 tahun itu melalui akun miliknya di Instagram.