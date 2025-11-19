Fahmi Bo Siap Rujuk dengan Mantan Istri, Ini Jadwal Ijab Kabul

Rabu, 19 November 2025 – 14:14 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Fahmi Bo dikabarkan akan segera rujuk dengan mantan istrinya, Nita.

Kabar tersebut pertama kali diungkapkan oleh Raffi Ahmad melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

"Insyallah bisa rujuk kembali dengan mantan istri, membangun rumah tangga yang lebih baik, lebih tenang, dan lebih bahagia. Doa terbaik untuk perjalanan baru ke depan. Semangat selalu, Bang," ungkap Raffi Ahmad.

Suami Nagita Slavina itu memang intens berkomunikasi dengan Fahmi Bo belakangan ini.

Sebab, Raffi Ahmad turun tangan membantu Fahmi Bo menjalani pengobatan di rumah sakit.

Dalam video yang diunggah Raffi Ahmad, Fahmi Bo pun membenarkan kabar bakal rujuk dengan mantan istri.

"Benar," ucap Fahmi Bo.

Pria berusia 52 tahun itu memutuskan rujuk setelah mendapat perhatian dari Nita.