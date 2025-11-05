Close Banner Apps JPNN.com
Fahmi Bo Ungkap Kondisi Terkini, Ada Perubahan

Rabu, 05 November 2025 – 11:11 WIB
Fahmi Bo saat ditemui di kediamannya, kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, baru-baru ini. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Fahmi Bo menyampaikan kabar terbaru terkait kondisi kesehatannya.

Dia mengaku bersyukur keadaannya perlahan makin membaik karena sudah bisa makan.

"Ada perubahan, sudah bisa makan," kata Fahmi Bo dalam program FYP di Trans7 baru-baru ini.

Selain bisa makan, pria berusia 52 tahun itu perlahan juga mulai dapat kembali duduk.

Sebelumnya Fahmi Bo hanya mampu terbaring akibat penyakit stroke dan gangguan jantung yang diderita.

"Kemarin fisioterapi duduk," jelas pemain film Kampung Zombie itu.

Meski demikian, Fahmi Bo mengatakan bahwa kondisinya masih dalam keadaan lemas.

Dia juga belum sepenuhnya bisa menggerakkan kaki untuk berjalan.

