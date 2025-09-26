Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Fahmi Bo Ungkap Kondisi Terkini, Bagian Kaki Makin Bengkak

Jumat, 26 September 2025 – 18:18 WIB
Fahmi Bo saat ditemui di kediamannya, kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, baru-baru ini. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Fahmi Bo mengungkap perkembangan kondisi kesehatannya yang belum stabil.

Meski sempat membaik, dia mengaku masih mengalami kaki bengkak hingga masalah jantung yang membuat sesak napas.

"Makin menurun, apa? Jantungnya. Kemarin diperiksa, dirawat, kan, sembilan hari. Itu sudah bagus, tetapi pas pulang, malah sesak lagi gitu," kata Fahmi Bo di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta baru-baru ini.

Pria berusia 52 tahun itu sempat menjalani perawatan selama sembilan hari di rumah sakit hingga merasa membaik.

Akan tetapi, Fahmi Bo kembali sesak napas setelah beberapa hari pulang ke rumah.

Menurutnya, pemeriksaan medis menunjukkan adanya perlambatan fungsi pompa jantung. Masalah tersebut memperburuk kondisinya secara keseluruhan.

"Kakinya sekarang sudah bengkak besar. Enggak apa-apa, jadi sudah di tempat tidur saja. Enggak bisa ngapa-ngapain. Kalau mau gerak, ya digotong," beber pemain film Laskar Cilik itu.

Fahmi Bo menjelaskan, masalah pada kaki memerlukan penanganan ortopedi yang bisa dilakukan melalui rawat jalan.

