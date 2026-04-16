Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Fairuz A. Rafiq & Sonny Septian Bantah Cerai, Penyebar Hoax Diminta Hati-Hati

Kamis, 16 April 2026 – 20:22 WIB
Sonny Septian-Fairuz A Rafiq. Foto Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Fairuz A. Rafiq dan Sonny Septian buka suara mengenai gosip perceraian pasangan selebritas tersebut.

Selaku kuasa hukum, Minola Sebayang membantah kabar beredar yang menyebut Fairuz A. Rafiq dan Sonny Septian telah bercerai.

Dia mengatakan bahwa hubungan kliennya baik-baik saja hingga sekarang.

"Berita itu tidak benar, karena hubungan antara Fairuz dan Sonny cukup baik, tidak ada masalah, cukup mesra sampai hari ini," ujar Minola Sebayang di Jakarta Selatan, Kamis (16/4).

Dia menuturkan hoax perceraian tersebut cukup mengganggu pasangan selebritas itu.

Gegara rumor tersebut, Fairuz dan Sonny Septian mendapat banyak pertanyaan dari orang sekitarnya.

"Dan justru pemberitaan-pemberitaan ini sangat mengganggu situasi mereka yang lagi bahagia-bahagianya, dan juga pertanyaan banyak kepada anaknya, oleh banyak pihak," kata Minola.

Oleh karena itu, dia mengimbau kepada puluhan akun media sosial yang menyebarkan hoax soal perceraian kliennya tersebut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   fairuz a rafiq dan sonny septian  fairuz dan sonny bantai cerai  gosip fairuz dan sonny  Fairuz A Rafiq 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp