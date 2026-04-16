Fairuz A. Rafiq & Sonny Septian Bantah Cerai, Penyebar Hoax Diminta Hati-Hati

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Fairuz A. Rafiq dan Sonny Septian buka suara mengenai gosip perceraian pasangan selebritas tersebut.

Selaku kuasa hukum, Minola Sebayang membantah kabar beredar yang menyebut Fairuz A. Rafiq dan Sonny Septian telah bercerai.

Dia mengatakan bahwa hubungan kliennya baik-baik saja hingga sekarang.

"Berita itu tidak benar, karena hubungan antara Fairuz dan Sonny cukup baik, tidak ada masalah, cukup mesra sampai hari ini," ujar Minola Sebayang di Jakarta Selatan, Kamis (16/4).

Dia menuturkan hoax perceraian tersebut cukup mengganggu pasangan selebritas itu.

Gegara rumor tersebut, Fairuz dan Sonny Septian mendapat banyak pertanyaan dari orang sekitarnya.

"Dan justru pemberitaan-pemberitaan ini sangat mengganggu situasi mereka yang lagi bahagia-bahagianya, dan juga pertanyaan banyak kepada anaknya, oleh banyak pihak," kata Minola.

Oleh karena itu, dia mengimbau kepada puluhan akun media sosial yang menyebarkan hoax soal perceraian kliennya tersebut.