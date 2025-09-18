Faisol Riza Bertemu Wakil Menteri Rusia, Bahas Industri Perkapalan Hingga Nuklir

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menggelar pertemuan bilateral dengan Vice Minister of Industry and Trade Russian Federation Aleksei Vladimirovich Gruzdev di sela BRICS Forum on Partnership on New Industrial Revolution (PartNIR) 2025 di Xiamen, China, 15-17 September.

Faisol yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, membahas penguatan kerja sama industri RI, khususnya pada sektor-sektor strategis.

"Salah satu agenda utama pembahasan adalah finalisasi sejumlah nota kesepahaman (MoU) yang telah disepakati pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dan salah satunya di bidang industri perkapalan," tuturnya, Rabu (17/9).

Di samping peluang kerja sama industri dan juga dibahas rencana investasi yang dapat dikembangkan lebih lanjut, antara lain bidang infrastruktur yang dapat mendukung sektor industri, di antaranya nuclear powerplant, jaringan rel kereta api di Nusantara, dan produksi gas untuk industri.

“Lebih lanjut, dalam diskusi turut dibahas potensi kerja sama di bidang industri aluminium dan pengembangan kawasan industri aborasi yang lebih luas, tidak hanya untuk penguatan kapasitas industri nasional, tetapi juga mendukung pengembangan ekosistem industri global yang inklusif,” ujar Faisol.

Indonesia juga membahas peluang peningkatan kerja sama sektor industri pupuk, karena Rusia melalui perusahaan-perusahaan besar seperti Uralchem, Uralkali, dan PhosAgro berkomitmen meningkatkan pasokan pupuk ke Indonesia.

Baca Juga: Wamenperin Faisol Riza Merespons Protes Kunjungan ke Turki

"Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus menopang produktivitas sektor pertanian nasional," tuturnya.

Faisol juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk menjadi Partner Country pada INNOPROM 2026 di Rusia, sebagai bagian dari strategi transformasi industri nasional menuju industri berteknologi tinggi, berdaya saing global, dan berorientasi ekspor.