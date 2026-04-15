Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Faizal Assegaf Adukan Jubir KPK ke Dewas Terkait Pernyataan Pemeriksaan

Rabu, 15 April 2026 – 16:44 WIB
Faizal Assegaf Adukan Jubir KPK ke Dewas Terkait Pernyataan Pemeriksaan - JPNN.COM
Kritikus politik Faizal Assegaf (kiri) melaporkan juru bicara (jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo ke Polda Metro Jaya, Selasa (14/4/2026) (ANTARA/Ilham Kausar)

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri Faizal Assegaf melaporkan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Faizal menyatakan laporan tersebut ditujukan secara pribadi kepada Budi Prasetyo karena diduga menggunakan fasilitas lembaga untuk membentuk opini yang tidak sesuai fakta.

“Laporan kami hanya spesifik kepada pribadi Budi Prasetyo, karena kami menduga yang bersangkutan menggunakan fasilitas KPK untuk membentuk opini yang tidak sesuai dengan fakta,” ujar Faizal di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu (15/4).

Baca Juga:

Ia menilai pernyataan yang disampaikan juru bicara KPK tidak sesuai dengan kondisi pemeriksaan dirinya dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

“Termasuk yang terakhir menyangkut dengan fitnah dan kebohongan besar bahwa KPK telah menyita barang dari kami,” katanya.

Faizal berharap Dewas KPK dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga antirasuah.

Baca Juga:

“Kami berharap Dewas yang dibentuk oleh dukungan partisipasi publik dalam rangka transparansi penegakan hukum, terlebih khusus pada KPK segera merespons laporan kami,” ujarnya. 

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai pada 4 Februari 2026 dan menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan.

Faizal Assegaf melaporkan Jubir KPK ke Dewas terkait dugaan pernyataan tak sesuai fakta

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KPK  Faizal Assegaf  Kasus  Pemeriksaan 
BERITA KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp