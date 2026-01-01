Close Banner Apps JPNN.com
Fajar Fathur Rahman Tinggalkan Borneo FC, Malut United?

Kamis, 01 Januari 2026 – 14:55 WIB
Bek Borneo FC Fajar Fathur Rahman (kanan). Foto: IG borneofcid

jpnn.com - SAMARINDA - Bek kanan level timnas Fajar Fathur Rahman meninggalkan Borneo FC Samarinda hanya beberapa hari menjelang pekan ke-16 Super League bergulir.

"Setelah 5 tahun bersama Borneo FC saatnya bagi saya untuk menginformasikan bahwa ini menjadi hari terakhir saya menjadi bagian dari klub ini. Keputusan tersulit yang pernah saya buat dalam karier saya," kata Fajar di Instagram.

"Klub ini telah menjadi bagian dari seluruh hidup saya selama lima tahun ini, datang dari anak usia muda yang belum mempunyai semuanya, dan sekarang mengakhirinya dengan mental dan karakter yang kuat."

"Semua keputusan ini adalah tentang keluarga, mengalami tantangan baru, membawa diri keluar dari zona nyaman saya, dan mendorong diri saya untuk lebih baik secara profesional maupun pribadi," tuturnya.

Namun, Fajar belum menyebut klub mana menjadi pelabuhannya.

Konon Malut United, Dewa United, dan Persebaya Surabaya dikaitkan dengan bek berusia 23 tahun itu.

Borneo FC akan melakoni laga pembuka pekan ke-16, yakni dengan menjamu PSM Makassar. (ig/jpnn)

Ada tiga klub yang dikaitkan dengan Fajar Fathur Rahman yang baru mengumumkan meninggalkan Borneo FC.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

