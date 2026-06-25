Fajar Noor Merangkum Fase Percintaan dalam Album Baru

jpnn.com, JAKARTA - Fajar Noor kembali menghadirkan karya terbaru yang menjadi bab paling personal dalam perjalanan bermusiknya melalui album 'Sementara, Selamanya'.

Melalui album ini, dia merangkum fase-fase percintaan yang banyak dialami orang, mulai dari jatuh cinta, hadirnya konflik, kehilangan, patah hati, hingga perasaan tentang sebuah hubungan yang sebenarnya belum benar-benar selesai.

Sementara, Selamanya menjadi gambaran tentang 'cycle of love', sebuah perjalanan emosional yang terasa dekat dengan banyak orang, namun dikemas dari sudut pandang dan cerita personal Fajar Noor sendiri.

Bukan tentang kisah cinta yang dramatis, melainkan tentang emosi-emosi kecil yang sering kali tertinggal setelah semuanya berakhir, penyesalan, perasaan yang dipendam, dan kata-kata yang tidak pernah sempat terucap.

Pada setiap lagu, Fajar Noor mencoba menangkap momen-momen yang sering sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ada rasa bahagia saat jatuh cinta, ketegangan ketika hubungan mulai dipenuhi konflik, kehampaan setelah kehilangan, hingga perasaan menggantung dari cerita yang tidak memiliki akhir yang benar-benar tuntas.

Beberapa lagu bahkan terasa lebih kuat lewat emosi yang ditahan, dibandingkan apa yang diucapkan secara langsung.

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Dalam proses pengerjaan album, Fajar Noor bekerja sama dengan produser seperti Arsy Widianto dan Iqbal Siregar untuk membangun warna pop ballad yang sederhana namun tetap modern. Aransemen yang clean dipadukan dengan melodi yang kuat membuat setiap emosi terasa dekat, jujur, dan relevan tanpa terdengar berlebihan.

Lewat album ini, Fajar Noor menunjukkan sisi yang lebih matang, bukan hanya sebagai seorang penyanyi, tetapi juga sebagai storyteller yang mampu menerjemahkan perasaan-perasaan yang sering kali sulit diungkapkan oleh banyak orang.