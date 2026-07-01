Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Fajar Nugra Ketakutan Beradegan Mesra dengan Givina dalam Film Pemikat Jiwa

Rabu, 01 Juli 2026 – 16:16 WIB
Fajar Nugra Ketakutan Beradegan Mesra dengan Givina dalam Film Pemikat Jiwa - JPNN.COM
Aktor Fajar Nugra dan Givina di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (30/6). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Komika sekaligus aktor Fajar Nugra membagikan pengalamannya saat harus melakoni adegan mesra dengan lawan mainnya, Givina dalam film Pemikat Jiwa.

Dia mengaku sempat dilanda rasa cemas atau overthinking saat hendak menjalani adegan tersebut.

Hal yang membuatnya resah adalah munculnya kesalahpahaman mengenai profesionalitasnya.

Baca Juga:

"Aku adalah orang yang kayaknya takut banget, overthinking banget ketika di set itu. Takut disangka aji mumpung atau apa. Itu ketakutan aku yang aku curhatkan ke IC (Intimacy Coordinator)," kata Fajar Nugra di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (30/6).

"Jadi kayak Runny berhasil menengahkan antara aku dan Givina," sambungnya.

Runny Rudiyanti selaku pemain dan Intimacy Coordinator (IC) pun membantu menjembatani komunikasi antara Fajar Nugra dan Givina terkait adegan tersebut.

Baca Juga:

Dia lantas memuji profesionalitas kedua aktor tersebut yang sangat dewasa dalam mendiskusikan batasan-batasan fisik sebelum syuting.

"Karena kalau ngomongin bekerja sama dengan aktor, yang paling penting mereka berdua sangat profesional. Kami bisa berdiskusi dengan dewasa, kami bisa tahu batasan-batasan mereka sebelum kami masuk shooting. Tapi juga di saat yang bersamaan ngobrol dengan tim kreatif dan tim penyutradaraan untuk kayak 'ini koreografi mau dipindah seperti apa?' supaya kita bisa latih" tutur Runi.

Komika sekaligus aktor Fajar Nugra membagikan pengalamannya saat harus melakoni adegan intim dengan lawan mainnya, Givina dalam film Pemikat Jiwa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Fajar Nugra  Pemikat Jiwa  Givina  Film Pemikat Jiwa 
BERITA FAJAR NUGRA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp