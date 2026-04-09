Fajar Sadboy Kecelakaan Motor, Tangan Retak-Kuku Jempol Copot

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Fajar Sadboy menceritakan kronologi kecelakaan motor yang sempat dialaminya beberapa waktu lalu.

Pemain film Check Out Sekarang, Pay Later tersebut mengatakan kecelakaan itu teradi saat dirinya di perjalanan pulang dari kantor menuju apartemennya, kawasan Jakarta Timur.

"Sekitar jam 9 atau jam 10 pagi. Waktu itu saya dari kantor mau balik ke apartemen. Kan, malamnya saya sempat menginap di kantor, terus paginya mau pulang. Pas mau balik, terjadilah kecelakaan itu," ujar Fajar Sadboy di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (9/4).

Dia menuturkan bahwa kecelakaan itu terjadi ketika dirinya ingin berbelok. Menurutnya, jalanan yang licin, sehingga membuatnya terjatuh dari motor yang dikendarainya.

"Ya, jadi waktu itu saya mau belok, terus saya ngerem. Ternyata jalannya licin, terus saya jatuh ke sebelah kiri. Jatuh terus kena trotoar jalan," kata Fajar Sadboy.

Dia mengaku ada satu orang yang menghampirinya saat kecelakaan tersebut.

Alih-alih ke dokter, pria 18 tahun tersebut justru memilih langsung pulang ke kediamannya.

"Ada satu orang cowok yang nolongin saya. Dia nanya, 'Fajar Sadboy ya?' Saya jawab, 'iya, Bang'. Terus dia bilang, 'telepon Amanda Manopo atau siapa gitu', tetapi saya merasa tidak enak kalau merepotkan orang lain. Jadi saya langsung bangun sendiri, ambil motor, dan balik ke apartemen sendiri," kata Fajar Sadboy.