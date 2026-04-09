Fajar Sadboy Ungkap Reaksi Ibu Setelah Dirinya Kecelakaan Motor: Hampir Pingsan

Jumat, 10 April 2026 – 00:17 WIB

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Kecelakaan yang dialami oleh Fajar Sadboy turut mengejutkan ibu dan kakaknya.

Dia mengungkapkan sang ibunda sempat nyaris pingsan saking kagetnya karena mengetahui dirinya mengalami kecelakaan motor.

"Hampir pingsan. Cuman kakak aku yang pingsan depan HPnya (handphone) pingsan," ujar Fajar Sadboy di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (9/4).

Menurutnya, ibundanya langsung istigfar begitu diberitahu bahwa dirinya kecelakaan motor.

Pemain film Check Out Sekarang, Pay Later itu tak menampik bahwa sang ibunda begitu terkejut atas kabar tersebut.

"Tentunya istigfar, Astaghfirullahaladzim, kaget begitu. Terus hampir pingsan, kan, untung enggak pingsan. Cuman kakak aku yang pingsan," katanya.

Alih-alih dimarahi, ibunda Fajar hanya mengingatkan sang buah hati agar lebih berhati-hati dalam berkendara.

Selain itu, sang ibunda juga memastikan kondisi pria asal Gorontalo tersebut tidak dalam keadaan yang mengkhawatirkan.