JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Fajar/Fikri Bersusah Payah Menembus Semifinal Singapore Open 2026

Jumat, 29 Mei 2026 – 16:06 WIB
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. Foto: Anthony Wallace

jpnn.com - SINGAPORE – Ganda putra nomor tiga dunia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri bersusah payah menembus semifinal Singapore Open 2026 Super 750.

Duo Indonesia itu masuk Top 4 setelah bermain rubber game dengan Goh Sze Fei/Nur Izzuddin di Singapore Indoor Stadium, Jumat (29/5) sore WIB.

Setelah 54 menit (statistik BWF), Fajar/Fikri menang dari ganda Malaysia peringkat ke-8 dunia itu 21-18, 10-21, 21-14.

Di semifinal besok, Fajar/Fikri akan menemui pemenang dari laga Liang Wei Keng/Wang Chang (China) vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia).

Indonesia masih punya satu wakil lagi yang akan mengayun raket di 8 Besar hari ini, yakni tunggal putra Alwi Farhan, yang ketemu Kodai Naraoka (Jepang).

Hingga berita ini diracik, tempat di semifinal untuk nomor tunggal putri dan ganda putri sudah penuh.

Semifinal tunggal putri ada Akane Yamaguchi (Jepang) vs Wang Zhi Yi (China) dan An Se Young (Korea) vs Chen Yu Fei (China).

Sementara itu, Top 4 ganda putri mempertemukan Liu Sheng Shu/Tan Ning (China) vs Baek Ha Na/Lee So Hee (Korea) dan Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian (China) vs Arisa Igarashi/Chiharu Shida (Jepang).

