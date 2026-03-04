Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Fajar/Fikri Jadikan All England 2026 Ajang Balas Dendam kepada Raymond/Joaquin

Rabu, 04 Maret 2026 – 05:54 WIB
Pasangan Pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri saat berlaga pada ajang All England 2026 di Utilita Arena, Birmingham, Selasa (3/3). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri bertekad revans saat kembali berhadapan dengan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin pada babak 16 besar All England 2026.

Sebelumnya, ganda putra peringkat lima dunia itu kalah pada pertemuan terakhir melawan Raymond/Joaquin di perempat final Indonesia Masters 2026.

Berlaga di Istora Senayan, Fajar/Fikri bertekuk lutut lewat pertarungan rubber game 21-18, 19-21, 14-21.

Dengan membawa rasa penasaran, pasangan yang akrab disapa FaFi itu berambisi meraih kemenangan saat bertemu ganda putra peringkat 17 dunia tersebut.

"Bertemu Raymond/Joaquin pasti penasaran karena belum bisa menang dari mereka di dua pertemuan awal. Semoga kami bisa mendapatkan kemenangan," ungkap Fikri.

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri melangkah ke 16 besar All England 2026 seusai mengalahkan wakil Malaysia Ong Yew Sin/Teo Ee Yi dengan skor 21-9, 21-17.

Adapun Raymond/Joaquin menyingkirkan wakil Korea Kang Min-hyuk/Ki Dong-ju lewat pertarungan rubber game 17-21, 21-12, 21-19.

Sejak dipasangkan pada Japan Open 2025, Fajar/Fikri belum pernah meraih kemenangan atas Raymond/Joaquin.

Tekad Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri revans lawan pasangan Raymond/Joaquin saat bertemu pada 16 besar All England 2026, Kamis (5/3)

