Fajar/Fikri Jadikan All England 2026 Ajang Balas Dendam kepada Raymond/Joaquin

jpnn.com - Pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri bertekad revans saat kembali berhadapan dengan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin pada babak 16 besar All England 2026.

Sebelumnya, ganda putra peringkat lima dunia itu kalah pada pertemuan terakhir melawan Raymond/Joaquin di perempat final Indonesia Masters 2026.

Berlaga di Istora Senayan, Fajar/Fikri bertekuk lutut lewat pertarungan rubber game 21-18, 19-21, 14-21.

Dengan membawa rasa penasaran, pasangan yang akrab disapa FaFi itu berambisi meraih kemenangan saat bertemu ganda putra peringkat 17 dunia tersebut.

"Bertemu Raymond/Joaquin pasti penasaran karena belum bisa menang dari mereka di dua pertemuan awal. Semoga kami bisa mendapatkan kemenangan," ungkap Fikri.

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri melangkah ke 16 besar All England 2026 seusai mengalahkan wakil Malaysia Ong Yew Sin/Teo Ee Yi dengan skor 21-9, 21-17.

Adapun Raymond/Joaquin menyingkirkan wakil Korea Kang Min-hyuk/Ki Dong-ju lewat pertarungan rubber game 17-21, 21-12, 21-19.

Sejak dipasangkan pada Japan Open 2025, Fajar/Fikri belum pernah meraih kemenangan atas Raymond/Joaquin.