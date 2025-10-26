Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Fajar/Fikri Membara! Tumbangkan Juara Dunia dan Terbang ke Final French Open 2025

Minggu, 26 Oktober 2025 – 05:20 WIB
Fajar/Fikri Membara! Tumbangkan Juara Dunia dan Terbang ke Final French Open 2025 - JPNN.COM
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri sukses melangkah ke final French Open 2025. Foto: PBSI.

jpnn.com - Langkah gemilang kembali ditorehkan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dengan menembus final French Open 2025.

Ganda putra Indonesia itu lulus ke partai puncak setelah menyingkirkan pasangan kuat asal Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Berlaga di Glaz Arena, Cesson-Sevigne, Prancis, Minggu (26/10/2025) dini hari WIB, Fajar/Fikri menang meyakinkan dua gim langsung, 21-14, 21-19.

Baca Juga:

Hasil ini menjadi bukti dominasi Fajar/Fikri atas Chia/Soh, setelah sebelumnya juga mengalahkan Juara Dunia 2022 itu di final China Open 2025.

Kini, Fajar/Fikri akan menantang duo Tangguh asal Korea Kim Won Ho/Seo Seung-jae.

Bagi Indonesia, kemenangan di French Open akan menjadi momen bersejarah.

Baca Juga:

Terakhir kali ganda putra Merah Putih berjaya di turnamen ini terjadi pada 2019, lewat duet legendaris Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Satu kemenangan lagi, Fajar/Fikri bukan hanya menuntaskan misi pribadi, tetapi juga menghidupkan kembali kejayaan  ganda putra Indonesia di French Open 2025.(mcr15/jpnn)

Langkah gemilang kembali ditorehkan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dengan menembus final French Open 2025.

Redaktur & Reporter : Dhiya Muhammad El-Labib

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   French Open 2025  Fajar Fikri  Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri  French Open 
BERITA FRENCH OPEN 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp