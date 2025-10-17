Fajar/Fikri Tambah Derita Wakil Indonesia di Hari Perdana BWFTF 2025

Kamis, 18 Desember 2025 – 00:20 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri menambah rentetan hasil buruk wakil Indonesia di laga perdana BWF World Tour Finals 2025.

Berlaga di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Rabu (17/12), ganda putra ranking delapan dunia itu menyerah dari pasangan Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik dengan skor 24-22, 18-21, 19-21.

Raihan ini melengkapi derita Putri Kusuma Wardani, Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu, dan Jonatan Christie yang juga menelan kekalahan.

Putri KW memulai perjuangan di BWTF 2025 dengan bertekuk lutut di hadapan tunggal putri Korea, An Se Young 16-21, 21-8, 8-21.

Jafar/Felisha juga telan kekalahan di depan pasangan China, Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping 18-21, 16-21.

Adapun Jojo -sapaan akrab Jonatan- keok di tangan tunggal putra Thailand, Kunlavut Vitidsarn straight game 10-21, 14-21.

Praktis kini tinggal menunggu hasil pasangan Sabar Gutama/Reza Isfahani.

Peraih medali emas SEA Games 2025 itu akan jumpa wakil Negeri Jiran, Man Wei Chong/Kai Wun Tee. (bwf/mcr16/jpnn)