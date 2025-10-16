Fakhiri-Aryoko Rumaropen Sudah Tunjukkan Kerja Nyata untuk Papua

jpnn.com, JAYAPURA - Meskipun belum resmi berkantor di Jayapura, Gubernur Papua Mathius Fakhiri telah menunjukkan semangat kerja dan tanggung jawab besar dalam memimpin roda pemerintahan di Provinsi Papua.

Sejak awal menjabat, Fakhiri menegaskan bahwa fokus utamanya adalah menghadirkan pemerintahan yang benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, di mana pun dia bekerja.

Dalam beberapa pekan terakhir, Gubernur Fakhiri melakukan serangkaian kegiatan penting yang menunjukkan arah kepemimpinannya yang nyata dan progresif.

Dia aktif membangun kolaborasi strategis dengan sejumlah kementerian di tingkat pusat, di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Melalui kerja sama lintas kementerian tersebut, Fakhiri berupaya mempercepat pembangunan Papua di berbagai sektor.

Dengan Kementerian Pertanian, dia mendorong penguatan ketahanan pangan lokal dan peningkatan produktivitas petani di wilayah pedalaman serta pegunungan.

Bersama Kementerian Dalam Negeri, dia memperkuat tata kelola pemerintahan dan koordinasi lintas daerah agar pelayanan publik berjalan lebih efisien.

Sementara itu, kolaborasi dengan Kementerian ESDM diarahkan pada pemanfaatan sumber daya alam Papua secara bijak dan berkelanjutan, dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat lokal.