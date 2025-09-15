Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Fakta-Fakta Pembunuhan Prajurit TNI Serda RS di Restoran, Mencekam

Senin, 15 September 2025 – 04:00 WIB
Fakta-Fakta Pembunuhan Prajurit TNI Serda RS di Restoran, Mencekam - JPNN.COM
TKP penusukan. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, SEMARANG - Prajurit TNI Serda RS tewas dibunuh di salah satu restoran di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

Anggota Kodim 0707/Wonosobo itu tewas dengan cara ditikam.

"Korban datang ke Resto Shaka di Desa Jolontoro untuk makan malam," kata Kepala Penerangan Kodam IV/ Diponegoro Kolonel Andy Soelistyo di Semarang, Minggu

Baca Juga:

Berikut Fakta-fakta pembunuhan Serda RS:

1. Peristiwa Malam Minggu

Kolonel Andy Soelistyo mengatakan peristiwa tewasnya anggota TNI pada Sabtu (13/9) seusai melaksanakan tugas pemantauan.

Baca Juga:

Menurut dia, ketika menjelang tengah malam, korban mendengar keributan di salah satu ruangan restoran.

"Korban melihat seorang pengunjung sedang ribut dengan petugas restoran," katanya.

Polisi Militer berkoordinasi dengan polisi untuk menyelidiki pembunuhan terhadap prajurit TNI Serda RS.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TNI  pembunuhan  Prajurit TNI Dibunuh  anggota TNI dibunuh 
BERITA TNI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp