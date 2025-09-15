Fakta-Fakta Pembunuhan Prajurit TNI Serda RS di Restoran, Mencekam
jpnn.com, SEMARANG - Prajurit TNI Serda RS tewas dibunuh di salah satu restoran di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
Anggota Kodim 0707/Wonosobo itu tewas dengan cara ditikam.
"Korban datang ke Resto Shaka di Desa Jolontoro untuk makan malam," kata Kepala Penerangan Kodam IV/ Diponegoro Kolonel Andy Soelistyo di Semarang, Minggu
Berikut Fakta-fakta pembunuhan Serda RS:
1. Peristiwa Malam Minggu
Kolonel Andy Soelistyo mengatakan peristiwa tewasnya anggota TNI pada Sabtu (13/9) seusai melaksanakan tugas pemantauan.
Menurut dia, ketika menjelang tengah malam, korban mendengar keributan di salah satu ruangan restoran.
"Korban melihat seorang pengunjung sedang ribut dengan petugas restoran," katanya.