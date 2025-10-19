Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Fakta-Fakta Penggerebekan Pesta Gay di Hotel Surabaya, Lihat Kaus Hitam

Minggu, 19 Oktober 2025 – 12:22 WIB
Fakta-Fakta Penggerebekan Pesta Gay di Hotel Surabaya, Lihat Kaus Hitam - JPNN.COM
Polrestabes Surabaya menggerebek pesta gay atau penyuka sesama jenis di salah satu hotel di daerah Ngagel, Wonokromo, Sabtu (18/10). Foto: tangkapan layar Instagram @Samaptapolrestabessby

jpnn.com, SURABAYA - Polisi menggerebek pesta gay atau penyuka sesama pria di salah satu hotel di daerah Ngagel, Wonokromo, Surabaya.

Penggerebekan berlangsung pada Sabtu (18/10).

“Polsek Wonokromo dan Sat Reskrim Polrestabes Surabaya mengamankan pesta seks sesama jenis," kata Kasat Sampta Polrestabes Surabaya AKBP Erika Purwana, Minggu (19/10).

Baca Juga:

Berikut fakta-faktanya:

1. Informasi dari Masyarakat

AKBP Erika Purwana mengatakan penggerebekan bermula dari informasi yang didapat dari masyarakat bahwa akan ada pesta gay di hotel tersebut.

Baca Juga:

Informasi itu ditindaklanjuti dengan dilakukan penggerebekan.

Benar saja, salah satu kamar hotel dijadikan lokasi pesta gay tersebut.

Polisi menggerebek pesta gay atau penyuka sesama pria di salah satu hotel di daerah Ngagel, Wonokromo, Surabaya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gay  Pasangan Gay  Surabaya  pesta gay 
BERITA GAY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp